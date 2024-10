Inter Napoli, arriva l’annuncio ufficiale sul match: trasferta vietata ai tifosi campani!

Inter Napoli, arriva l’annuncio ufficiale per la sfida del prossimo 10 novembre: trasferta vietata ai tifosi campani! Le ultime

Inter Napoli sarà vietata ai tifosi campani. La Prefettura di Milano ha deciso così e vieterà la vendita dei biglietti per la sfida del prossimo 10 novembre a tutti i residenti in Campania. Una scelta in controtendenza rispetto a quanto accaduto pochi giorni fa in occasione di Milan-Napoli, gara a cui i tifosi azzurri hanno potuto assistere senza problemi. Una decisione del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, presa a seguito delle determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

LA NOTA – «Preminenti ragioni di tutela di ordine, sicurezza e incolumità pubblica – si legge nella nota -, anche per quanto riguarda tifosi in possesso della tessera di fidelizzazione ‘S.S.C Napoli’ , con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della ‘F.C. Internazionale’. Vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, non residenti nella Regione Campania».