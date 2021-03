Inter, nessun debito con il Manchester United per Lukaku: la ricostruzione

L’Inter non è in debito con il Manchester United per l’acquisto di Romelu Lukaku: la ricostruzione della trattativa fra i due club

Emergono nuovi dettagli in merito alla notizia per cui l’Inter non avrebbe pagato un bonus al Manchester United in relazione all’acquisto di Romelu Lukaku.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24

Secondo Franco Vanni di Repubblica, L’Inter doveva 1,9 milioni di euro come bonus al Manchester United alla fine della scorsa stagione. In seguito alla pandemia, i due club hanno rinegoziato i tempi del pagamento a luglio 2021.

Nel frattempo, l’Inter ha saldato a gennaio il bonus in questione e i rapporti fra i club sono buoni.