Inter, niente Lukaku: è Scamacca il prescelto per l’attacco

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno scelto Scamacca come rinforzo per l’attacco, nessun possibile ritorno di Lukaku

L’Inter scarta il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. C’è un prescelto per rinforzare l’attacco la prossima estate e corrisponde al nome di Gianluca Scamacca.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la dirigenza punta forte sul bomber del Sassuolo per ringiovanire il reparto offensivo. Scamacca viene ritenuto il profilo ideale e a Milano potrebbe esplodere definitivamente sotto le cure di Inzaghi e gli insegnamenti di Dzeko. Il classe ’99 rimane quindi in pole e sarebbe preferito a Lukaku: Marotta continua il pressing per trovare l’accordo col Sassuolo e anticipare la concorrenza.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24