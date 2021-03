Inter, non solo BC Partners: c’è anche il Saudi Public Investment Fund

Anche il Saudi Public Investment Fund è tra i soggetti interessati all’acquisto dell’Inter. Gli ultimi aggiornamenti sulla possibile cessione del club

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, anche il Saudi Public Investment Fund è tra i soggetti interessati all’acquisto dell’Inter.

Il fondo arabo, guidato da Mohammad bin Salman Al-Saud, si sarebbe già fatto avanti provando ad approfittare dello stallo fra Suning e BC Partners. Ieri Nikos Stathopoulos, il manager di BC Partners che per il fondo d’investimento sta seguendo la trattativa per l’acquisto dell’Inter, ha confermato l’interesse per il club.

Inoltre, anche il fondo americano Fortress avrebbe presentato una prima offerta preliminare alla famiglia Zhang .