Inter, oggi finisce l’isolamento: Conte aspetta ancora de Vrij e D’Ambrosio

Come riferisce Corriere dello Sport, oggi finisce l’isolamento fiduciario per il gruppo-squadra dell’Inter dopo i quattro casi di positività registrati nelle settimane precedenti. Alla sessione odierna si vedrà anche Matias Vecino, il quale ieri risultato negativo al tampone, mentre restano ancora fermi Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio.

Anche in caso di tampone negativo nelle prossime 24-48 ore, sarebbe molto difficile vederli in campo contro il Bologna. Per questo motivo al momento Andrea Ranocchia resta un serio candidato per una maglia da titolare in difesa al fianco di Skriniar e Bastoni.