Inter, oggi l’Assemblea dei soci: Zhang ribadirà la sua volontà

In casa Inter c’è attesa per l’Assemblea dei soci che si terrà nella giornata di oggi. Zhang ribadirà la sua volontà di restare alla guida del club

Tra qualche minuto andrà in scena il fondamentale CdA dell’Inter, volto ad approvare il bilancio e a rassicurare i soci sugli impegni futuri del club. Tuttosport spiega quali saranno i punti trattati nel Cda: «Contiamo di fare una proposta a Suning entro fine novembre», aveva promesso Carlo Cottarelli. E ieri l’economista ha ufficializzato di aver scelto Deloitte come consulente strategico che supporterà Interspac nella preparazione del business plan, nell’ambito del progetto di azionariato popolare e diffuso promosso dall’associazione. L’argomento Interspac, ovviamente, non sarà all’ordine del giorno oggi nell’assemblea dei soci che si terrà in videoconferenza a partire dalle 10.30 del mattino per essere sincronizzata con il fuso di Nanchino.

Il presidente Steven Zhang sarà collegato dalla Cina e – oltre a ribadire l’impegno di Suning nel club spiegherà che per regolamentare le perdite è stato rivalutato il valore del marchio e l’archivio, questo comunque non ha evitato l’Inter di segnare con 246 milioni di passivo, un record poco invidiabile per la Serie A.

