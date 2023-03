Inter, Onana: «Stasera abbiamo la possibilità di entrare nella storia del club»

André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato ad Inter Tv pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Porto

PAROLE – «Mi sento molto bene: giocheremo contro un buon rivale, ma noi siamo l’Inter. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora, oggi serviranno personalità e carattere, ma sono sicuro che li avremo. Ci sono motivazioni extra legate alla possibilità di entrare nella storia di questo club. Quelli che hanno più esperienza in questa competizione devono dimostrare qualcosa in più: so che non sarà una partita facile, ma dovremo dimostrare di avere carattere».