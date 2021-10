Inter, ora Sanchez può restare: il cileno ha convinto Inzaghi

Alexis Sanchez sembrava pronto all’addio all’Inter a gennaio, ma le ultime prestazioni avrebbero convinto Inzaghi del contrario

A Milano da oltre due stagioni, Alexis Sanchez non è mai stato un vero protagonista dell’Inter. Il cileno è stato in passato vicino a dire addio alla formazione nerazzurra, ma ora le cose potrebbero cambiare in maniera radicale.

L’attaccante infatti, dopo le ultime uscite tutto sommato positive compresa la trasferta di Empoli (eccellente nell’occasione il suo assist per il gol di D’Ambrosio) starebbe convincendo la società. In caso di una sua permanenza Inzaghi avrebbe 4 attaccanti di grande spessore utili per le rotazioni nell’arco della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

