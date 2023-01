Inter Parma, il ritorno di Buffon in Coppa Italia

Domani sera Inter-Parma apre il cartellone degli ottavi di Coppa Italia. Sfida secca. Si gioca a San Siro, ore 21. Impegno proibitivo in teoria per la squadra di Serie B, ma La Gazzetta dello Sport elenca tre punti di forza per gli emiliani.

1) Condizione generale. Il Parma ha una rosa ampia e molto giovane. Il calendario del campionato è molto fitto: molti gli impegni, la maggioranza dei quali in trasferta. Pecchia ha a disposizione il terzio gruppo più giovane della categoria, non mancano quindi le energie

2) Uomini chiave. Torna Buffon e può regalare autostima al gruppo. Determinante Vazquez, faro della squadra. Infine, Romagnoli: in difesa c’è bisogno della sua esperienza

3) Mercato. Il Parma non cerca un centravanti ma il vero Man. Perciò nessuna operazione consistente sul mercato, come scrive La Gazzetta dello Sport, «La politica del Parma sul mercato sembra indirizzata a un’attenta osservazione della situazione, senza interventi che vadano a stravolgere l’impianto della squadra».