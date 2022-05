Inter, per Ranocchia possibile rinnovo: incontro fissato a breve

Tra Inter e Ranocchia, forse, non è ancora finita. Le due parti a colloquio a fine stagione per discutere del rinnovo

Andrea Ranocchia, relegato ai margini del progetto, si è rivelato un personaggio fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio Inter. Le voci che lo volevano (e lo vogliono tutt’ora) lontano da San Siro sono ancora tutte da confermare. L’Inter non ha esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto – che scadeva il 30 aprile – ma non è da escludere che le due parti decidano di continuare insieme.

L’Inter non ha esercitato l’opzione per il rinnovo annuale che scadeva il 30 aprile scorso, ma questo non esclude che si possa andare avanti insieme. Se ne parlerà soltanto a bocce ferme, quando Marotta e Ausilio dovranno prima gestire le pratiche più urgenti legate a Perisic, Handanovic e Skriniar. Lo stesso Ranocchia deve ancora capire cosa vuole fare da grande. Ormai ha l’Inter sottopelle e resterebbe volentieri, ma a condizione di sapere che potrà giocarsi le proprie carte come vice del difensore centrale titolare. si legge su La Gazzetta dello Sport.