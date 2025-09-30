Inter, Pio Esposito sogna la Champions: Chivu valuta il giovane talento accanto a Lautaro

Il tecnico potrebbe concedere una chance dal primo minuto al classe 2005, cresciuto nel vivaio dell’Inter, nella sfida europea

In vista della delicata sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, ex difensore romeno e oggi tecnico nerazzurro, si trova di fronte a una scelta importante: chi affiancherà Lautaro Martínez, capitano e leader offensivo della squadra, nell’attacco titolare.

Tra le opzioni a disposizione, oltre alla consolidata coppia ThuLa (Lautaro e Marcus Thuram, attaccante francese arrivato dal Borussia Mönchengladbach), spicca il nome di Francesco Pio Esposito, giovane centravanti classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro. Il talento italiano ha già trovato spazio in alcune partite di Serie A, mostrando progressi costanti e un carattere pronto a emergere. La gara contro i cechi potrebbe rappresentare la sua prima vera occasione da titolare in un palcoscenico europeo di prestigio.

La crescita di Pio Esposito

Esposito, fratello minore di Sebastiano e Salvatore, è considerato una delle promesse più interessanti del settore giovanile interista. Dotato di tecnica, rapidità e grande dinamismo, ha caratteristiche complementari a quelle di Lautaro: mentre l’argentino è il finalizzatore implacabile, Esposito sa muoversi tra le linee, aprire spazi e creare opportunità per i compagni. Il suo ingresso positivo nella vittoria contro il Cagliari ha confermato la sua capacità di incidere anche in partite delicate.

La scelta di Chivu

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la concorrenza in attacco resta alta. Thuram, ormai partner abituale di Lautaro, parte favorito, ma Chivu potrebbe sorprendere affidandosi alla freschezza e all’entusiasmo del giovane italiano. Una decisione che, se confermata, segnerebbe un passo importante nella carriera di Esposito, chiamato a dimostrare maturità e prontezza in un contesto di altissimo livello come la Champions League.

Il futuro nerazzurro

Con la presenza di attaccanti di qualità come Lautaro, Thuram e il giovane Yann Bisseck Bonny, il percorso di Esposito non sarà semplice. Tuttavia, la fiducia che Chivu sembra riporre in lui dimostra quanto il club lo consideri una risorsa per il futuro. La sfida contro lo Slavia Praga potrebbe essere solo l’inizio di un cammino che, se affrontato con determinazione, potrebbe portarlo a diventare una pedina fondamentale nell’Inter dei prossimi anni.