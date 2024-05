Inter, Da Costa ANNUNCIA: «Taremi ha firmato per i neroazzurri. Gli auguro tutto il meglio, da noi bilancio complessivamente positivo»

Pinto Da Costa, presidente del Porto, ha confermato il trasferimento di Taremi all’Inter a parametro zero. Ecco le sue parole

Sono arrivate dichiarazioni che valgono come un’ufficialità. Ad A Bola, il presidente del Porto Pinto Da Costa ha confermato il passaggio di Taremi all’Inter.

PAROLE – «Non ho idea se lascerà il club a zero, credo di sì, è chiaro che abbia già firmato per l’Inter. Sono cose che succedono in tutti i club, è successo al PSG, il club con più soldi. Siamo abituati a questo tipo di cose, conta la volontà dei giocatori. Ha deciso che il ciclo fosse finito, il periodo che ha trascorso qui è stato molto buono. Quest’anno non ha avuto un periodo così felice, ma il suo percorso è stato complessivamente positivo, gli auguro tutto il meglio».