Inter, pressing per arrivare a Buchanan

L’Inter prosegue il suo pressing su Tajon Buchanan: il canadese è l’obiettivo per rimpiazzare Juan Cuadrado

Tajon Buchanan è sempre più vicino all’Inter, che ha deciso di virare con decisione su di lui dopo l’operazione al tendine d’Achille alla quale si è sottoposto Juan Cuadrado. L’esterno del Club Brugge è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri sul calciomercato invernale.

Come riferisce Fabrizio Romano, la trattativa è in fase avanzata: i dialoghi tra i due club sono in corso e la prossima potrebbe essere la settimana decisiva per la chiusura dell’affare. I nerazzurri hanno fretta ed insistono per l’acquisto del canadese.

