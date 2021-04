Inter, proposto Maksimovic del Napoli: ecco cosa filtra

Stando a quanto riportato da Tuttosport il difensore del Napoli Nikola Maksimovic è stato proposto al club nerazzurro per la prossima stagione

Koulibaly e Manolas davanti da ormai due anni a questa parte e la voglia di provare un’esperienza altrove. Nikola Maksimovic vorrebbe mettersi in gioco in una nuova realtà e l’agente Ramadani l’avrebbe proposto all’Inter per la prossima stagione.

Il contratto del centrale serbo scadrà infatti a giugno e l’accordo con De Laurentiis sembra lontano. Anche all’Inter si troverebbe di fronte tre colossi, ma potrebbe ritagliarsi più spazio nel corso della stagione visto l’impegno ormai certo su tre fronti dei nerazzurri.