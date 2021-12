Inter, rapina in casa Sensi: ladri all’opera durante la partita col Torino

Disavventura per il centrocampista dell’Inter Sensi. Durante la partita contro il Torino, i ladri sono entrati in casa sua portando via diversi oggetti di valore

Brutta disavventura per Stefano Sensi e per la compagna, Giulia Amodio. Mentre il centrocampista era ieri in campo a San Siro durante Inter-Torino, infatti, alcuni malviventi hanno forzato la finestra della cucina del suo appartamento in zona Gae Aulenti, svaligiando casa e racimolando un bottino del valore di circa 200 mila euro, come riporta da il Corriere della Sera.

In particolare i ladri hanno rubato un orologio Patek Philippe del valore di 70mila euro, oltre a capi di abbigliamento e prodotti della compagna e influencer del centrocampista nerazzurro, Giulia Amodio. Un altro furto, dunque, colpisce un calciatore dell’Inter, dopo quello subito da Arturo Vidal nelle scorse settimane.

