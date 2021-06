Inter, rinnovi Barella e Lautaro: i nerazzurri blindano i loro gioielli

L’Inter vuole blindare Nicolò Barella e Lautaro Martinez: a breve cominceranno le trattative per i rinnovi di contratto dei due calciatori

L’Inter ha la necessità di blindare i propri giocatori migliori: come riporta La Gazzetta dello Sport l’obbiettivo sono i rinnovi di Barella e Lautaro Martinez.

Il centrocampista è apprezzato in tutta Europa, il Bayern Monaco ha messo gli occhi su di lui. Barella vuole solo l’Inter ma, nel 2019, quando firmò il suo contratto gli venne promesso un adeguamento in caso di prestazioni positive: ecco che i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un rinnovo da 4 milioni più bonus a salire. Discorso analogo per Lautaro Martinez: per il Toro l’Inter è disposta ad offrire un adeguamento a 4,5 milioni più bonus. Sull’argentino c’è sempre l’Atletico Madrid, ma le parole di Lukaku e Inzaghi lo hanno convinto a restare a Milano, certo davanti ad un’offerta di 90 milioni l’Inter ci penserebbe su.