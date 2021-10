Inter, rinnovo Brozovic e Barella: strada tracciata. Le ultime

Alfredo Pedullà dalle colonne de La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella

Alfredo Pedullà – dalle colonne de La Gazzetta dello Sport – fa il punto sui rinnovi di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il croato adesso pesa parecchio, Simone Inzaghi lo considera imprescindibile, il prolungamento sarebbe (sarà) la scorciatoia ideale per non infilarsi in un tunnel di incertezza. Perché se, per ipotesi oggi remota, non si arrivasse a un’intesa bisognerebbe andare alla ricerca di un sostituto.

Brozovic a zero avrebbe mercato ovunque tra le big, e per prolungare chiede una cifra non troppo lontana dai 6 milioni a stagione (base 5 più bonus). Siamo ad altezza Lautaro perché, inutile negarlo, se il tuo compagno guadagna quei soldi quando il precedente ingaggio era inferiore di oltre la metà, gli altri candidati si accodano e difficilmente fanno sconti. Ma quella di Brozovic per l’Inter è una partita troppo importante. Quindi, la strada che porterà al nero su bianco non è intasata.

Barella ormai si è consacrato. Nicolò aveva solo un desiderio, l’Inter e il rendimento è stato subito altissimo con una crescita esponenziale mese dopo mese. Se avesse voluto, avrebbe chiesto un ritocchino già la scorsa estate quando era entrato dentro i meccanismi in modo strepitoso. Ha aspettato, si è laureato Campione d’Europa e ha memorizzato che – se fosse sul mercato – tutte le big, ovviamente quelle con enormi disponibilità economiche, si metterebbero in fila. Non è sul mercato, non potrebbe esserlo, c’è una fascia da capitano che lo aspetta. E quindi verrà tutto in automatico: da 2,5 milioni al doppio o giù di lì. Una formalità, più o meno come le pratiche che sbriga in mezzo al campo, con un rendimento altissimo e da vecchio cuore nerazzurro.