Inter, rinnovo Brozovic: segnali positivi, i contatti continuano

Nuovi contatti tra l’Inter e l’entourage di Brozovic per il rinnovo. Segnali positivi dal croato

L’Inter continua a lavorare per trovare un’intesa con Brozovic per il prolungamento del contratto del centrocampista. Il club nerazzurro ha già messo sul piatto 6 milioni più bonus per il croato, probabilmente servirà ancora un passo in avanti e l’ok in questo senso dovrà arrivare dal presidente.

Sarà quasi un’eccezione, vista la linea guida indicata per una squadra sempre più giovane e futuribile, scrive La Gazzetta dello Sport. Intanto nelle ultime ore sono da registrare nuovi contatti telefonici tra le parti utili a fissare un nuovo appuntamento. Brozovic ha mandato nuovi segnali distensivi: tra l’offerta di 6 milioni e la richiesta di 7 si può trovare un accordo.

