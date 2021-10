Inter, slitta l’incontro per il rinnovo di Brozovic: la situazione

Se l’Inter su alcuni rinnovi di contratto ha viaggiato spedita (vedi Barella e Lautaro), discorso diverso vale per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, in scadenza al 30 giugno, ancora non ha prolungato il suo contratto e l’incontro previsto per la settimana prossima tra il club e i suoi agenti slitterà.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i procuratori di Brozovic non saranno a Milano per motivi personali. Possibile quindi che l’incontro avverrà durante la sosta delle Nazionali.