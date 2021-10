Inter, rinnovo De Vrij: conferma non scontata. Marotta riflette

L’Inter lavora al rinnovo di Stefan de Vrij, ma non è da escludere anche una possibile partenza la prossima estate del difensore olandese

Tanti rinnovi sul tavolo per la dirigenza dell’Inter nei prossimi mesi. Tra questi c’è anche quello di Stefan de Vrij, attualmente in scadenza nel giugno 2023 con la squadra campione d’Italia.

Come spiega il quotidiano Tuttosport, già ci sarebbero stati dei colloqui con Raiola per il prolungamento dell’accordo con aumento dell’ingaggio dagli attuali 3,8 milioni di euro netti a stagione a 4,5 milioni più bonus. Non è da escludere però che l’ex Lazio possa essere sacrificato da Marotta e Ausilio per fare cassa la prossima estate ad un anno dalla scadenza e sulla soglia dei 30 anni, considerando anche che è arrivato a parametro zero a Milano nel 2018.

