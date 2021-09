Inter, rinnovo Lautaro: Toro blindato. Cifre e dettagli dell’accordo

L’Inter e Lautaro Martinez hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto: cifre e dettagli

Nuovo status nuovo contratto per Lautaro Martinez. E’ praticamente fatta per il rinnovo dell’attaccante argentino che, come afferma La Gazzetta dello Sport, metterà la firma sul prolungamento al ritorno a Milano dalla parentesi con la Nazionale.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Intesa definitiva trovata nei giorni scorsi dopo un incontro tra l’Inter e l’agente del ‘Toro’, che percepirà un ingaggio da 6 milioni di euro netti più bonus fino al giugno 2025. Lautaro, al lordo, con i suoi 12 milioni sarà però il giocatore che guadagnerà di più nella rosa di Inzaghi. Nel nuovo contratto non verrà inserita la clausola rescissoria. Si chiude quindi il tormentone sul classe ’97, con la dirigenza di Viale della Liberazione che ha sempre puntato a blindare la punta a Milano e ha accelerato le operazioni dopo l’addio ai nerazzurri di Lukaku.