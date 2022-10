Quantità, qualità e gol: l’Inter ritrova il ‘vecchio’ Barella

Nicolò Barella e la settimana d’oro del centrocampista: gol a Barcellona e rete contro la Salernitana, con qualità e qualità si è ritrovato

Dopo un inizio di stagione sottotono, come tanti nerazzurri del resto, il centrocampista classe ’97 ha saputo ritrovarsi con la sua voglia di essere determinante. La solita quantità in mezzo al campo senza mai risparmiarsi, con l’aggiunta di tanta qualità per le giocate e le idee geniali. Se a tutti questi aggiungiamo anche gol decisivi, abbiamo il ‘vecchio’ Barella.