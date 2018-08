Ecco i motivi del mancato trasferimento di Arturo Vidal al club nerazzurro

Fino ad inizio settimana, Arturo Vidal sembrava vicinissimo all’Inter, per poi firmare a sorpresa con il Barcellona. Ma come, ancora i blaugrana di mezzo a scippare talenti a squadre italiane dopo la telenovela Malcom? Per i catalani evidentemente sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. Battute a parte, questa volta il Barcellona ha agito in maniera leale.

Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe stata la squadra milanese ad aver fatto un inaspettato passo indietro nel momento chiave: dopo l’accordo raggiunto con il Bayern Monaco sulla base di un prestito con diritto di riscatto, l’Inter avrebbe tentennato perchè la condizione fisica del cileno avrebbe destato timori ai vertici del club e per cullare il sogno, apparentemente impossibile, Modric. L’agente di King Arturo Felicevich, avrebbe inteso in fretta il temporeggiamento dei nerazzurri, partendo quindi immediatamente per la Catalogna.