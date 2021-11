Inter, infortunio Sanchez: i tempi di recupero del cileno

L’Inter perde Sanchez per la sfida di domenica sera contro il Napoli, la società ha reso noti i tempi di recupero del cileno

La sosta per le Nazionali “regala” all’Inter un nuovo infortunio. Alexis Sanchez si è fermato con il suo Cile nel corso dell’ultima sfida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar.

Tempi di recupero lunghi per il cileno che salterà la sfida di domenica sera contro il Napoli, al pari del compagno De Vrij.

