Inter, Sanchez protagonista a Empoli: ma il futuro resta in bilico. La situazione

Alexis Sanchez è stato protagonista in positivo in Empoli-Inter, ma il suo futuro in nerazzurro resta comunque in bilico

Alexis Sanchez torna protagonista con la maglia dell’Inter nella trasferta di Empoli. Assist e prestazione positiva per l’attaccante cileno, il cui futuro a Milano resta comunque in bilico come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Sarà il campo e la volontà di Sanchez a decidere il destino dell’ex Manchester United, con il club nerazzurro che eventualmente non si opporrebbe ad una sua cessione. Sanchez al lordo è il calciatore più pagato della rosa e la società di Zhang potrebbe anche dare il via libera ad una risoluzione del contratto senza generare una minusvalenza a bilancio. L’Inter tornerà comunque a riflettere solo a gennaio sul futuro di Sanchez.

