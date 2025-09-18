Inter, buone notizie per Chivu: Lautaro Martinez e Darmian verso il rientro

Inter, buone notizie per il tecnico nerazzurro Chivu: Lautaro Martinez e Darmian verso il rientro in campo

Arrivano segnali incoraggianti da Appiano Gentile per Cristian Chivu, allenatore dell’Inter ed ex difensore rumeno di grande esperienza internazionale. In vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions League, due pedine fondamentali della rosa nerazzurra sono vicine al rientro: Lautaro Martinez e Matteo Darmian.

Il capitano Lautaro Martinez, attaccante argentino classe 1997 e leader tecnico ed emotivo della squadra, aveva saltato la trasferta europea contro l’Ajax a causa di un fastidio alla schiena. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 10 ha svolto lavoro personalizzato in palestra e potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già domani. Il suo recupero rappresenta un rinforzo cruciale per il reparto offensivo, soprattutto in un momento in cui l’Inter punta a ritrovare continuità realizzativa.

Anche Matteo Darmian, laterale italiano classe 1989, apprezzato per la sua duttilità tattica e affidabilità difensiva, è sulla via del recupero dopo aver saltato la stessa gara di Champions. L’ex Manchester United ha lavorato sul campo con esercizi mirati, segnale che i problemi alla schiena sono in fase di risoluzione. Il suo rientro offrirà a Chivu più opzioni sulla fascia destra, garantendo equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva.

La condizione fisica di entrambi sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni, ma le indicazioni sono positive. Non è escluso che Lautaro possa essere convocato già per il prossimo match di campionato, riducendo le preoccupazioni legate alla sua assenza e aumentando il potenziale offensivo della squadra.

Questi aggiornamenti arrivano in un momento chiave della stagione. L’Inter, reduce dalla vittoria in Champions League contro l’Ajax, ha ritrovato fiducia e mira a consolidare il proprio rendimento sia in campo nazionale sia in Europa. Il ritorno di due giocatori chiave come Lautaro e Darmian potrebbe rappresentare un vero turning point, aumentando le possibilità di ottenere punti preziosi e affrontare con maggiore serenità le prossime sfide.

Il club nerazzurro, come da prassi, procederà con cautela, reinserendo gradualmente i due calciatori per evitare ricadute. Ma il segnale è chiaro: l’Inter si prepara a riabbracciare due protagonisti fondamentali per il prosieguo della stagione.