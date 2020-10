Inter, senti Torreira: «Vidal è tremendo, giocatore di classe mondiale»

Torreira parla di Arturo Vidal: ecco le parole del centrocampista dell’Atletico Madrid sul nuovo acquisto dell’Inter

Lucas Torreira affronterà il Cile con il suo Uruguay. Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha parlato così di Vidal a CDF.

«Per il calcio cileno e per la Nazionale è molto importante, aggiunge qualità alla squadra. Vidal è un giocatore tremendo, ha giocato nella Juve, nel Barça. È un giocatore di classe mondiale, molto agguerrito, mi piace tantissimo il suo stile. Va sempre nel duello per riconquistare la palla, con grande grinta. Non guarda in faccia a nessuno e lascia sempre tutto sul campo».