Inter, si ferma ARNAUTOVIC: il motivo dell'assenza

Brutte notizie per Simone Inzaghi: l’Inter dovrà fare a meno di Arnautovic, ecco la motivazione

L’Inter perde Marko Arnautovic in attacco. Il centravanti ex Bologna non ci sarà contro il Manchester City di Pep Guardiola e dunque mette già nel mirino la stracittadina contro il Milan.

A fare chiarezza è Daniele Mari sul proprio profilo X che spiega come la febbre alta abbia messo ko il calciatore che quindi resterà a casa in attesa di recuperare in vista del Milan.