Inter, situazione Eriksen: i nerazzurri aprono alla cessione

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero aperto alla cessione all’estero di Christian Eriksen

La situazione riguardante Christian Eriksen è sicuramente tra le più spigolose in casa Inter. Il centrocampista danese, dopo il malore subito durante la partita di Euro 2020, è ora fermo ai box.

Il Sole24Ore ha analizzato la situazione, parlando dell’ex Tottenham anche in chiave mercato: «L’Inter ha aperto la strada alla cessione, ma ha ammesso di non essere in grado di valutare l’impatto finanziario dell’operazione. Il danese è oggi a bilancio per 18,3milioni di euro, denaro che l’Inter potrebbe risparmiare qualora il centrocampista venisse acquistato da un club appartenente ad una federazione in cui gli è permesso giocare. Dopo l’arresto cardiaco di cui è stato vittima durante lo scorso Europeo, ricordiamo che il 24 nerazzurro vive con un defibrillatore cardiaco nel petto che non lo rende idoneo a prendere parte al campionato italiano, diversamente da alcune federazioni. L’Inter, – si legge – riceverà un indennizzo dall’Uefa per non aver potuto impiegare il giocatore».

