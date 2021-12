Inter, Tacchinardi: «A Inzaghi i meriti dei risultati dei nerazzurri»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha parlato così dell’Inter e del suo allenatore Simone Inzaghi: le sue dichiarazioni

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, a Pressing ha parlato così dell’Inter e del suo allenatore Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni.

INTER – «Bisogna dare atto della reattività della società e della bravura di Simone Inzaghi. Era già da 5 anni che giocava bene a calcio con la Lazio. Anche contro il Torino, i nerazzurri hanno fatto bene contro una grande avversaria per fisicità e compattezza. Non so se l’Inter vincerà il campionato ma è una seria candidata. Step giusto di carriera dalla Lazio all’Inter perché San Siro, perché l’Inter, perché prima c’era un allenatore vincente. Bravissimo Inzaghi ad entrare appieno nell’ambiente nerazzurro, il merito va oggi a lui».