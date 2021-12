Inter, tamponi eseguiti sul gruppo squadra: domani i risultati

I calciatori dell’Inter hanno effettuato oggi i tamponi per il Covid, ora lavoreranno individualmente in attesa degli esiti

Nella mattinata odierna, tutto il gruppo squadra dell’Inter ha effettuato i tamponi per il Covid, vista anche l’emergenza che si sta creando in tutte le squadre al rientro dalle vacanze.

In attesa dell’esito dei test che arriveranno domani, i nerazzurri lavoreranno tutti in maniera individuale. Allenamento atletico per ritrovare la forma dopo le feste.