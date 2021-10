Inter, i tifosi VIP di Interspac sono ora ufficialmente soci

I tifosi VIP dell’Inter diventano ufficialmente soci di Interspac. Il dato sulle cifre che sono state versate

I tifosi Vip dell’Inter diventano ufficialmente soci di Interspac. Dopo gli annunci delle scorse settimane, i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che erano stati svelati come nuovi soci di Interspac sono entrati nell’azionariato della società.

Lo riporta Calcio&Finanza che spiega che non si tratta ancora dell’elenco completo rispetto a quelli annunciati. Al 24 settembre 2021, data del documento, erano infatti 54 i soci con quote di Interspac, con quindi 38 tifosi vip che si sono aggiunti agli iniziali 16 soci della società. A quanto ammonta la quota versata dai tifosi vip? Il capitale sociale al 24 settembre era pari a 54mila euro rispetto ai 16mila iniziali, quando erano presenti solo i 16 soci fondatori: ogni nuovo socio ha quindi versato una quota pari a 1.000 euro per poter entrare nell’azionariato di Interspac.