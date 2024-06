Inter, arriva il RIBALTONE per la Tournée in Cina! Cosa sta succedendo, ora è TUTTO COMPROMESSO: i dettagli

La tournée dell’Inter in Cina quasi sicuramente non si farà. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con l’addio di Steven Zhang, i nerazzurri non svolgeranno parte del ritiro nel paese asiatico.

Gli organizzatori, infatti, risultano insolventi e non sono in grado di pagare le cifre promesse. La dirigenza, dunque, dovrà cercare al più presto una nuova soluzione.