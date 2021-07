Inter, tra Socios e sponsor in arrivo 30 milioni: i dettagli

Dopo la nuova maglia, l’Inter si appresta a presentare anche Socios come nuovo sponsor: in arrivo diversi milioni di euro

L‘Inter ha presentato ieri la nuova maglia per la prossima stagione nonostante manchi ancora il main sponsor. Lacuna che sarà colmata presto: Socios.com è pronto a raccogliere la pesante eredità di Pirelli e campeggiare sulle maglie nerazzurre.

Come riporta Tuttosport la trattativa con l’azienda leader delle criptovalute non è chiusa perché ci sarebbero ancora altre aziende in corsa per prendere il posto di Pirelli, per 26 anni sulle maglie dell’Inter. Zhang ha preferito interrompere questo rapporto perché la multinazionale milanese degli pneumatici non intendeva spingersi oltre quota 15 milioni. Mentre Suning voleva uno sponsor da 30-35 milioni per avvicinare i ricavi dei principali club europei. Socios.com, però, non dovrebbe andare oltre 20 milioni.