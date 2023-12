Inter, tutto fatto per il rinnovo di Lautaro Martinez: entro il 6 gennaio l’annuncio?

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, presto rinnoverà il suo contratto con il club nerazzurro. Ecco i dettagli

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, presto rinnoverà il suo contratto con il club nerazzurro. Ecco i dettagli della trattativa, rivelati dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

RINNOVO LAUTARO – «E con il Verona ci sarà anche Lautaro, il cui rientro in gruppo sarà gestito in maniera graduale. Il capitano non vede l’ora. Sarà il prossimo rinnovo ad essere annunciato dopo il tris di ieri, il sì è in agenda nei primi giorni del 2024, probabilmente in tempo per la gara del 6 gennaio, per un ingaggio da 8 milioni di euro netti. È tutto fatto, l’argentino e l’Inter si sono risposati con promessa di matrimonio (almeno) fino al 2028. Il migliore augurio, come si fa di solito, è per la salute. Il resto viene di conseguenza, per l’Inter. E magari anche per gli avversari. Ma questo Inzaghi lo sa già».