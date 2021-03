Inter, un sito per adulti si offre come nuovo sponsor: offerti 20 milioni

L’Inter è alla ricerca di un nuovo sponsor dopo la che Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha confermato che l’accordo non verrà rinnovato.

Secondo quanto riferito dal tabloid The Sun, il sito per adulti Stripchat avrebbe proposto 20 milioni di sterline a stagione per sostituire lo storico sponsor dei nerazzurri. Una provocazione più che un vero scenario.