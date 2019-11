Inter Verona: quali sono le insidie contro Juric

La gara contro l’Hellas Verona di Juric sarà molto difficile per l’Inter. Gli scaligeri hanno una grande fase difensiva

Il Verona di Juric è forse la principale sorpresa del campionato. Si tratta di una squadra con una fase difensiva di assoluto livello, tanto quando ci si schiaccia dietro che quando si aggredisce in avanti.

Non a caso ha messo in grossa difficoltà Juventus e Napoli, squadre che costruiscono in modo pulito dal basso. Per l’Inter di Conte sarà un brutto cliente, la densità centrale degli scaligeri è molto difficile da superare.