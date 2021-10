Inter, Vidal ritrovato. E ora punta la “sua” Juventus

Contro lo Sheriff in Champions League, l’Inter ha ritrovato Arturo Vidal. E adesso il cileno punta la Juventus

Non solo Dzeko. L’Inter ritrova Arturo Vidal nella notte di Champions. Il cileno ha spaccato la partita con il gol del 2-1 nella ripresa, rispondendo presente alla chiamata di Simone Inzaghi dopo l’infortunio di Calhanoglu.

Vidal adesso punta la Juventus, sua ex squadra, in vista del big match di domenica a San Siro. La prova positiva contro lo Sheriff – scrive la Gazzetta dello Sport – candida il ‘Guerriero’ verso una maglia da titolare contro i bianconeri, nella sfida da sempre più attesa dai tifosi interisti. E la ‘Vecchia Signora’ porta buoni ricordi anche in maglia nerazzurra al cileno, a segno l’anno scorso a San Siro nell’incrocio di gennaio in campionato vinto dall’Inter contro la squadra di Pirlo.

