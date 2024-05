Inter, Xavi parla di Vitor Roque: «Vi svelo qualcosa sul suo futuro»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato del futuro di Vitor Roque, associato pure all’Inter in prestito

Il tecnico del Barcellona Xavi è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Vitor Roque, attaccante accostato all’Inter tra le altre.

PAROLE – «Il suo futuro si vedrà a fine stagione, non ho informazioni per parlare adesso. Da allenatore so che ci sono altri calciatori che sono in condizioni migliori per giocare, è la concorrenza che c’è al Barça. Vitor è un ragazzo giovane che, come tutti gli altri, ha ancora cose da migliorare».