Inter, Young: «Possiamo arrivare in finale di Europa League»

Ashley Young, terzino dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

«Sono dispiaciuto perché non abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-0, ma abbiamo mostrato una grande mentalità. Questa squadra ha grande fiducia per arrivare fino in fondo, tutti danno il 100%. Continuiamo a lavorare duramente in allenamento. I sei giorni per preparare la semifinale? Mi sembrano tantissimi rispetto a quando siamo rientrati. Ora dobbiamo pensare e recuperare».