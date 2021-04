Inter, Zhang paga gli stipendi: entro fine mese saldato febbraio

In casa Inter tiene banco ancora il caso stipendi, ma il presidente Zhang ha messo in ordine il programma di pagamento. Entro fine aprile ecco febbraio, poi tutti gli altri

Aveva suscitato clamore in casa Inter il problema nel pagare gli stipendi dei calciatori, ma adesso il presidente Zhang avrebbe risolto il problema. Come riporta La Gazzetta dello Sport, entro la fine di queste mese ai nerazzurri sarà pagato lo stipendio di febbraio con un bonifico complessivo di circa 15 milioni lordi.

Poi entro fine maggio dovrebbero arrivare altre quattro mensilità, con Zhang che staccherà un assegno da 60 milioni subito dopo la fine del campionato per gli stipendi marzo e gli arretrati di novembre e dicembre, ovvero i due mesi per cui la società aveva raggiunto a gennaio un accordo con i giocatori per lo slittamento.