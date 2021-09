Interspac, l’ambizione: «Vorremmo arrivare al controllo dell’Inter»

Interspac, Cottarelli: «Puntiamo al controllo dell’Inter». Queste le parole dell’economista e presidente dell’azionariato

«L’ambizione, se si raccolgono abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo dell’Inter».

Carlo Cottarelli, economista cremonese, ha scelto il seminario sul tema dell’azionariato popolare dalla sua Interspac, per alzare l’asticella del suo progetto di entrare nel capitale del club nerazzurro. Non è ancora il monento per conoscere tutti i dettagli: bisognerà attendere almeno la fine di novembre. «Abbiamo quasi scelto l’advisor che ci permetterà di preparare il piano economico e di governace: contiamo di presentare la proposta dettagliata tra due mesi».