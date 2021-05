Bonaccini: «Ospitiamo la finale in Emilia e non è la prima volta. Obiettivo riaprire senza chiudere più»

Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è fiero di ospitare la finale di questa sera tra Juventus e l’Atalanta. L’intervista

Il presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini ha parlato della finale di questa sera tra Juventus e Atalanta, non è la prima volta che la sua regione ospita una finalissima. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

«L’Emilia Romagna sta investendo tantissimo sullo sport, io ne ho tenuto la delega in questi anni e ne sono un grande appassionato. A gennaio abbiamo ospitato la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli ed è stato un successo a livello organizzativo, ora ci ripetiamo con quella di Coppa Italia. Sarà bellissimo rivedere il pubblico allo stadio, ci siamo un po’ illusi lo scorso inverno ma ora col vaccino c’è speranza di riaprire al più presto senza dover chiudere più. Atalanta e Juventus? Tifo Juve quindi spero vincano i bianconeri, ma devo fare i complimenti agli avversari che secondo me giocano il miglior calcio in Italia assieme al Sassuolo»