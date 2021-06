L'ex ct Terim: «La Turchia può causare problemi a tutti. Ma l'Italia non perde tempo e...»

Fatih Terim ha detto la sua sulla gara inaugurale tra Italia e Turchia, di cui è stato anche Ct. Le sue dichiarazioni al Corriere

L’ex tecnico della nazionale turca Fatih Terim ha parlato al Corriere dello Sport della sfida di venerdì con l’Italia, la gara che inaugurerà gli Europei:

«Turchia-Italia? Io spero che sia anche la finale di Londra. Ma già quella di Roma è una delle partite più interessanti e si gioca in uno stadio mitico, che per il calcio è come il Madison Square Garden. So che l’Italia ha vinto l’ Europeo nel 1968 proprio all’Olimpico e ritrova il suo pubblico: sarà la sfida tra una squadra che può arrivare fino in fondo e una che può causare problemi a tutti. Anche l’Italia è cresciuta? Credo che Mancini abbia fatto un buon lavoro: l’Italia è solida, compatta e con grandi giocatori. Non perde da tantissimo tempo e riflette l’idea di calcio del suo allenatore»