Inzaghi positivo: «Turnover? Buone risposte, importante non fermarsi ora»

Quarto successo consecutivo in campionato per la Lazio di Simone Inzaghi che si presenta al derby di sabato pomeriggio, nel migliore dei modi. Di Acerbi e Correa le reti biancocelesti, una vittoria che l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi commenta così nel post gara ai microfoni di Sky Sport: «I ragazzi sono stati bravi, sapevamo che ci attendeva una gara difficile, l’Udinese è una buona squadra che ci ha creato dei problemi. Siam stati bravi nel primo tempo ma dovevamo essere più precisi nell’ultimo passaggio, nel secondo tempo abbiamo fatto due ottimi gol, poi un po’ di sofferenza nel finale ma ci sta».

Sul robusto turnover adottato da Inzaghi: «Chi è stato chiamato in causa ha risposto molto bene. Se la Lazio di quest’anno ha una rosa per giocare 55 partite? Ho una buonissima rosa a disposizione, sono contento di quello che stiamo facendo, poi senza fare troppi calcoli farò la formazione di volta in volta. Correa e Luis Alberto ancora insieme in futuro? Luis Alberto l’anno scorso aveva fatto ottime partite da mezzala può fare quel ruolo. Correa ha fatto benissimo e ha ancora margini di miglioramento».