Inzaghi lontano dalla Lazio? Due offerte dalla Serie A

Simone Inzaghi non è convinto di rinnovare il suo contratto con la Lazio. Al tecnico sono arrivate proposte da vari club

I discorsi tra la Lazio e Simone Inzaghi per il rinnovo sono in standby. Il presidente Claudio Lotito è preso dalle varie questioni legali e non è intenzionato a trattare sull’offerta già fatta al tecnico, che al momento sta riflettendo sul da farsi.

Come spiega il Corriere dello Sport, a Inzaghi sono arrivate già varie offerte. In particolare, in Serie A sono arrivate proposte da Fiorentina e Napoli e sarebbe in arrivo un’offerta anche dall’estero. L’addio non è da escludere.