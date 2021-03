Inzaghi: «Troppe critiche su di noi, mi ero preparato il discorso in caso di sconfitta»

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Juventus. Ecco le sue parole

GARA PIU’ IMPORTANTE DA ALLENATORE – «Sicuramente non capiterà tante altre volte contro la Juventus di fare 4 punti. C’erano critiche in più su di noi, infondate. Abbiamo fatto otto record in Serie B, vorrei che si andasse a vedere quanto è difficile ed equilibrato quel campionato. Io ho detto a questi ragazzi che se hanno fatto tutti quei record in Serie B si poteva vincere anche a Torino, magari almeno provare a bissare il pareggio dell’andata. Per me rimarrà una gara da allenatore da incorniciare, sono molto felice per i miei ragazzi, per il presidente, la società e i tifosi».

VITTORIA – «Io mi ero preparato il discorso in caso di sconfitta per arrivare preparato, per scaramanzia. Non guardo alle ultime due-tre, non eravamo stati noi. Abbiamo perso con l’Inter ma ci può stare. L’ambiente aveva perso un po’ il senso della realtà. Se ci avessero detto che oggi avremmo peso mantenendo quattro punti sulla zona retrocessione c’avrei messo la firma».