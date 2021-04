Irrati: «Il colpo di Ronaldo a Cragno? Ecco perché non è stato espulso»

L’arbitro Massimiliano Irrati è tornato sull’episodio del colpo al volto inflitto da Cristiano Ronaldo ad Alessio Cragno in Cagliari-Juventus

L’arbitro Massimiliano Irrati è stato ospite della Domenica Sportiva ed è tornato sull’episodio del colpo al volto inflitto da Cristiano Ronaldo ad Alessio Cragno in Cagliari-Juventus. Le sue parole riprese da TMW.

VAR – «È stata fatta una valutazione sul campo da parte dell’arbitro anche dalla reazione dei calciatori, nessuno aveva protestato perché lo scontro era stato percepito come un contrasto di gioco. È chiaro che poi se ci si sofferma sull’immagine rivista a frame rallentati cambia il discorso e la percezione. Non volevo dire che i giocatori sono stati educati, probabilmente tutti in campo avrebbero avuto la stessa percezione di uno scontro fortuito. Al VAR c’è comunque un arbitro che credo abbia fatto una valutazione più da campo che da televisione o da VAR e per questo ha deciso di sottoscrivere la decisione dell’arbitro».