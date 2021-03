Isla ricorda Vidal: «Beveva, stava sui cabvalli e usciva in Ferrari ma poi…»

Isla sull’ex Juventus: «Mai visto uno così, beveva e usciva in Ferrari ma poi…». Le dichiarazioni dell’esterno cileno

Mauricio Isla, ex Juventus ora al Flamengo, ha parlato così del connazionale ed ex compagno in bianconero Arturo Vidal a Canal 13.

«È un giocatore che può stare sui cavalli il giorno prima e il giorno dopo essere il migliore in campo, non ho mai visto un giocatore così. Per me è il migliore assieme a Bravo, ma hanno personalità diverse. Io sono nervoso quando gioco, Vidal no… Può uscire, bere, andare in Ferrari, e nonostante ciò è ancora quello che vogliamo tutti in Nazionale. È molto contagioso, sono un anno più giovane di lui e lo considero un idolo».