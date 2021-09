Italia, allarme rientrato per Sensi e Bastoni: le loro condizioni

Allarme rientrato in casa Inter e Italia per Sensi e Bastoni. I due calciatori si sono allenati regolarmente

Sospiro di sollievo per l’Italia e in casa Inter per le condizioni di Stefano Sensi e Alessandro Bastoni. I due calciatori nerazzurri hanno infatti recuperato dai problemi fisici avuti ieri e questa mattina erano regolarmente in campo per la rifinitura della Nazionale.

Difficilmente, però, Roberto Mancini rischierà entrambi. Sensi e Bastoni erano previsti dal primo minuto contro la Lituania, ma dopo i recenti guai fisici il c.t. non dovrebbe mandarli in campo.